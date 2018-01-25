الذهب إلى ارتفاع.. والغرام يسجل 17700 ليرة الاخبار الاقتصادية شارك

سجل سعر الذهب، يوم الخميس، ارتفاعاً جديداً بلغ معه غرام الـ21 قيراط سعر 17700 ليرة.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وحددت الجمعية الحرفي للصياغة وصناعة المجوهرات بدمشق سعر غرام الـ21 قيراط بـ17700 ليرة للمبيع، وبـ17600 ليرة للشراء. وحددت سعر غرام الـ18 قيراط بـ15172 ليرة للمبيع، وبـ15072 ليرة للشراء. وذكرت الجمعية ان سعر اونصة الذهب عالمياً بلغت 1360 دولار أمريكي. وكان سعر الذهب استقر في اليومين الماضيين على حدود 17600 ليرة لغرام الـ21 قيراط. سيريانيوز

2018-01-25 09:45:57 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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