لقي 15 شخصاً حتفهم، جراء قصف جوي نفذته طائرات تابعة للتحالف الدولي بقيادة واشنطن، استهدف بلدة الشعفة في ريف دير الزور الشرقي.

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ونقلت وكالة (سانا) عن مصادر اهلية قولها ان "طائرات التحالف نفذت أمس الأول، عدة غارات على بلدة الشعفة بريف مدينة البوكمال على الضفة الشرقية لنهر الفرات، ما تسبب بمقتل 15 شخصاً بينهم 7 نساء".

وتابعت المصادر ان "عدداً من الجرحى سقطوا بعضهم بحالة خطرة، مايجعل عدد الضحايا مرشحاً للارتفاع".

وكان قتلى وجرحى سقطوا بداية كانون الثاني الجاري، اثر قصف شنه طيران التحالف الدولي, بقيادة الولايات المتحدة الامريكية, ضد تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) في قرية السوسة بريف دير الزور الشرقي.

وتراجعت وتيرة غارات طيران التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة منذ عام 2014، ضد تنظيم "داعش"، بعد خسارته مساحات واسعة من المناطق التي كانت تحت سيطرته، وانحسار وجوده في مناطق محددة بسوريا والعراق.

ويواجه التحالف اتهامات من قبل منظمات دولية باستهداف المدنيين والبنى التحتية خلال عملياته ضد "داعش" في سوريا فيما ترفض الحكومة السورية عمليات التحالف, وتصف تدخله بأنه "غير شرعي".

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