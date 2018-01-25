أعلنت "هيئة التفاوض" المعارضة, أن وفد الهيئة سيحدد موقفه النهائي من المشاركة في مؤتمر سوتشي للحوار الوطني المقرر عقده أواخر الشهر الجاري, عقب الجولة من المفاوضات برعاية أممية، التي تنطلق اليوم في فيينا.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

ونقلت وسائل اعلام عن رئيس وفد الهيئة نصر الحريري, قوله في مؤتمر صحفي من فيينا, إن "المعارضة لم تقرر بعد بشأن المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي".

وأضاف ان "تطورات اليومين المقبلين ستبين عدد المشاركين الذين هم على استعداد لإجراء مفاوضات حقيقية، وهذا الأمر سيؤثر على قرارنا".

ومن المقرر أن يعقد مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي خلال يومي 29-30 كانون الثاني الجاري، بمشاركة جميع أطياف الشعب السوري.

يذكر أن الممثل الخاص لرئيس روسيا الاتحادية للتسوية في سوريا، ألكسندر لافرينتيف، بدأ يوم الثلاثاء، بإرسال الدعوات للمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي.

وفي سياق متصل, اعلن الناطق باسم الهيئة يحيى العريضي, في تصريح لصحيفة (الشرق الاوسط), في أعقاب محادثات أجراها الوفد في موسكو مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف, ان الوفد سيقرر موافقته على حضور مؤتمر سوتشي , عقب انطلاق جولة المفاوضات السورية في فيينا .

ووافق النظام السوري والمعارضة على المشاركة في الجولة التاسعة من المحادثات حول سوريا المقرر عقدها في فيينا في يوم الـ 25 والـ26 من الشهر الحالي.

ومن المتوقع أن تركز المحادثات على استكمال النقاش حول ملفي الدستور والانتخابات، وفق ما أكده سابقا المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا.

واختيرت فيينا بدلا من جنيف كما جرت العادة باعتبارها أحد مقرات الأمم المتحدة , وكانت اخر جولة عقدت في كانون الاول دون تحقيق أي تقدم او نتائج ملموسة, كما لم تحدث أية مفاوضات مباشرة بين وفدي الحكومة ووفد المعارضة الموحد كما كان متوقعا.

واوضح العريضي "أتينا إلى روسيا نحمل أجندتنا المتصلة برؤيتنا للحل السياسي، وقضايا أخرى ملحة حول الوضع داخل سوريا والمعاناة الإنسانية وملفات غيرها، وكنا نتوقع أن الروس لديهم في أجندتهم للمحادثات معنا، ملف واحد هو مؤتمر سوتشي".

واضاف العريضي أن "الوفد طرح خلال محادثات استمرت أربع ساعات كل القضايا المتعلقة بالأزمة السورية وعملية التسوية", وقال إن "الجانب الروسي كان يستمع باهتمام للأفكار التي طرحها وفد المعارضة، لكنه لم يبدِ أي رد فعل أو مواقف حيال ذلك".

وكشف عن "اتفاق الجانبين على مواصلة التنسيق، وأن الخارجية الروسية أظهرت حرصاً على استمرار الاتصالات مع وفد الهيئة"، موضحاً انهم "سيرسلون إلى فيينا نائب وزير الخارجية، وقالوا لنا إنه مفوض ويملك كامل الصلاحيات. وسيستمع لملاحظاتنا وأفكارنا خلال المفاوضات, ومن ثم سنتخذ القرار النهائي بشأن المشاركة في مؤتمر سوتشي لكن بعد انتهاء فيينا".

ولفت العريضي الى ان الوفد طرح "الملفات الإنسانية وملف المعتقلين" ، و أكد أن مسألة المعتقلين "كانت رئيسية وتم بحثها مطولاً"، مبينا ان "الوفد طالب الجانب الروسي بتحمل مسؤوليته في هذا الشأن".

كما توقف الوفد عند مسألة «الشروط المسبقة»، بحسب العريضي, واشار الوفد خلال المحادثات إلى أن روسيا التي تعلن رفضها الشروط المسبقة "تقوم هي بوضع تلك الشروط عندما تحدد لوفد المعارضة ما يطرحه وما لا يطرحه".

واستقبل وزير الخارجية الروسي, يوم الاثنين الماضي, وفد "هيئة التفاوض", وجرت نقاشات موسعة عن تطورات الأوضاع في سوريا وحولها مع التركيز على ضرورة البدء بسرعة بالخطوات العملية للتسوية السلمية للأزمة السورية، , كما تم التركيز بشكل خاص على بحث التحضيرات لمؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي.

وكانت "هيئة التفاوض" المعارضة ونحو 40 جماعة معارضة بينها فصائل مسلحة، اعلنت في كانون الأول الماضي عن مقاطعة مؤتمر الحوار الوطني في سوتشي، معتبرة إياه "محاولة للابتعاد عن مسار جنيف في التسوية السورية".

ويأتي إعلان جهات معارضة و وفد الفصائل المسلحة رفض المشاركة في سوتشي، رغم ان رئيس الوفد التفاوضي للمعارضة نصر الحريري قال مؤخرا ان المعارضة لا تستبعد تماماً المشاركة في مؤتمر سوتشي للحوار الوطني السوري.