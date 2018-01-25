شهدت عدة محافظات هطولات مطرية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، اغزرها كان في مدينة طرطوس حيث بلغت 80 مم، بينما توالي درجات الحرارة انخفاضها نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة.

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وبينت نشرة الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي، ان كميات الأمطار الهاطلة في ريف دمشق بلغت بسرغايا 11 والزبداني 10 مم والحرمون 7 مم، وفي محافظة حمص بلغت في الناصرة 14مم و قلعة الحصن 10 مم .

أما محافظة حماة بلغت الهطولات فيها 45 مم ، ووادي العيون والرصافة 25مم، وعين حلاقيم 22مم، ومصياف20مم، وفي شطحة والكريم بالغاب 27مم، وعين الكروم 25مم .

وفي محافظة طرطوس بلغت كميات الهطول في المدينة 80 مم ، و حمام واصل 43مم، و الشيخ بدر 5ر34 مم، والقدموس 36مم، والدريكيش 22مم، في حين سجلت الهطولات في محافظة اللاذقية بصلنفة 3ر74 مم، وفي مطار الباسل 2ر36مم، والقرداحة 2ر27مم، والمزيرعة29مم .

وفي محافظة حلب كانت كميات الهطول في المدينة 23مم، واعزاز 15 مم وعفرين 12 مم وفي تل أبيض بالرقة 24مم.

وجنوباً، في السويداء بلغت كميات الأمطار في عين العرب 6 مم وصلخد 4 مم، وفي القنيطرة بلغت كميات الأمطار في حضر22مم، بينما بلغت كمية الأمطار في محافظة درعا في المدينة 5ر3مم والشيخ مسكين 7مم والصنمين 5 مم.

وعن حال الطقس، توقعت مديرية الأرصاد ان يكون الجو غائما ماطرا فوق أغلب المناطق، وثلجيا فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها على 1200 متر، وتكون الهطولات غزيرة مصحوبة بالرعد أحيانا محذرة من تشكل السيول في الوديان والمنحدرات .

وتكون الرياح غربية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة مع هبات نشطة تتجاوز 50كم/سا والبحر متوسط الى عالي ارتفاع الموج.

وبالنسبة لطقس يوم الجمعة، توقعت الأرصاد ان توالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية، وتنشط سرعة الرياح الغربية لتصل إلى 65 كم/سا، ويكون الجو متقلبا بين الغائم والغائم ماطر على فترات فوق أغلب المناطق وثلجيا فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها على 1000 متر.