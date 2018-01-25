تنطلق, يوم الخميس, جولة جديدة من المفاوضات السورية في العاصمة النمساوية فيينا, والتي تستمر يومين.

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وتعقد محادثات فيينا التي تستمر يومين, بناء على دعوة وجهها المبعوث الدولي الخاص إلى سورية ستافان دي ميستورا الأسبوع الماضي, في إطار العملية السياسية في جنيف .

وكان دي ميستورا أعرب أمس عن تفاؤله بالمحادثات في فيينا مشيرا إلى أن هذه المحادثات تجري في “مرحلة حرجة جدا”.

ووافق النظام السوري والمعارضة على المشاركة في الجولة التاسعة من المحادثات حول سوريا المقرر عقدها في فيينا في يوم الـ 25 والـ26 الحالي.

ومن المتوقع أن تركز المحادثات على استكمال النقاش حول ملفي الدستور والانتخابات، وفق ما أكده سابقا المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا.

يشار الى أن فيينا اختيرت بدلا من جنيف كما جرت العادة باعتبارها أحد مقرات الأمم المتحدة , وكانت اخر جولة عقدت في كانون الاول دون تحقيق أي تقدم او نتائج ملموسة, كما لم تحدث أية مفاوضات مباشرة بين وفدي الحكومة ووفد المعارضة الموحد كما كان متوقعا.