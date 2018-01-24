دعا وزير التربية هزوان الوز, يوم الأربعاء, اللاجئين السوريين في لبنان للعودة إلى سوريا من أجل أطفالهم", مشيراً إلى أن "الحكومة هيأت الظروف المناسبة لمتابعة تحصيلهم العلمي".

وأكدّ الوزير الوز في تصريحات نقلتها وكالة (سبوتنيك) الروسية, على" أهمية متابعة التلاميذ والطلاب السوريين في لبنان تعليمهم تحت أي ظرف، وعدم تركهم خارج المدرسة، وفسح المجال لعودتهم إلى الوطن الأم، خاصة وأن السلطات السورية قد هيأت الظروف المناسبة لمتابعة تحصيلهم العلمي في بلدهم".

وعانى عدد من اللاجئين السورين من المشاكل في تسجيل أولادهم بمدارس لبنان الرسمية هذا العام.

ووثّق تقرير صادر في نهاية تشرين الثاني الماضي, عن الأمم المتحدة وجود 997,905 لاجئين سوريين مسجلين في لبنان، غالبيتهم من النساء والأطفال، مقارنة مع مليون و11 ألف و366 في كانون الأول 2016.

وسبق, أن أعلن رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في لبنان كريستوف مارتان, في وقت سابق من كانون الثاني الجاري, أن 60 ألف لاجئ في لبنان عاد إلى سوريا, مؤكداً رغبة 80% من اللاجئين السوريين بالعودة إلى بلادهم حينما تتحسن الأوضاع الأمنية على أراضيها.

وياتي ذلك في وقت تعرض قطاع التربية في سوريا لخسائر مادية , حيث بلغت منذ بداية الأزمة نحو 281 مليار ليرة سورية, بحسب ما اعلنه وزير التربية.

سيريانيوز