أجرى الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين, يوم الثلاثاء, مباحثات هاتفية, بشان الوضع في منطقة عفرين بريف حلب, حيث أكدا على المساعي لنجاح مؤتمر الحوار الوطني السوري المزمع عقده في سوتشي اواخر الشهر الجاري.

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ونقلت وكالة (اناضول) التركية عن مصادر بالرئاسة التركية قولها ان اردوغان اكد ان عملية (غصن الزيتون) تهدف الى "تطهير (عفرين) من عناصر التنظيمات "الارهابية" مثل حزب الاتحاد الديمقراطي السوري الكردي ووحدات الحماية الشعبية وما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش)".

واضاف ان العملية الرامية لتأمين الحدود التركية "تحظى بأهمية ايضا من ناحية المساهمة في وحدة سوريا السياسية وسلامة اراضيها ",مشيرا الى "اهمية التنسيق مع روسيا في القضية السورية".

ويواصل الجيش التركي هجماته في عفرين بريف حلب ضد المقاتلين الأكراد, وسط معارك تدور في المنطقة, وذلك في إطار عملية "غصن الزيتون" التي بدأت منذ ايام, رغم معارضة واشنطن لهذه العملية باعتبارها تعرقل جهود مكافحة "داعش" و تسهم في تازم الوضع الانساني في عدة مناطق.

وبرزت في الفترة الاخيرة ردود أفعال دولية وأغلبها أبدت القلق بخصوص الهجوم التركي على عفرين ,فيما اعلنت تركيا ان العملية العسكرية ليست ضد الأكراد أو سوريا أو حتى مدينة عفرين، وإنما ضد تنظيم إرهابي تدعمه الولايات المتحدة الأمريكية.

وجاء التصعيد التركي بعد أن كشفت قوات التحالف الدولي لمحاربة "داعش" بقيادة واشنطن، أنها تعمل مع "قوات سوريا الديمقراطية" على تشكيل قوة حدودية شمالي سوريا , ويشكل تنظيم "ب ي د / بي كا كا" العمود الفقري لـ "قوات سوريا الديمقراطية".

وحول مؤتمر سوتشي, شدد الرئيسان عزمهما على "مواصلة الجهود المشتركة لنجاح مؤتمر الحوار الوطني السوري وتمهيد الطريق امام حل سياسي في سوريا".

ويأتي ذلك في وقت اجرى اردوغان مباحثات هاتفية مع نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون حول الوضع السوري, حيث اتفقا على مواصلة الاتصالات بشان الازمة السورية وعملية عفرين

ومن المقرر أن يعقد مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي خلال يومي 29-30 كانون الثاني الجاري، بمشاركة جميع أطياف الشعب السوري.