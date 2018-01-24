أعلن الجيش التركي, يوم الأربعاء, ان مقاتلاته قضت على 287 إرهابيا واستهدفت 47 موقعا للتنظيمات الإرهابية خلال العملية العسكرية التي شنها في منطقة عفرين بريف حلب.

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واشار الجيش التركي, في بيان, بحسب وكالة (الاناضول), على حسابها (التويتر), الى ان 27" مقاتلة من السلاح الجوي دمرت 47 هدفاً تابعاً للتنظيمات الإرهابية "ب ي د - ي ب ك/ بي كا كا/ ك ج ك" وداعش في إطار عملية غصن الزيتون".

وأضاف الجيش التركي انه تم "تحييد 287 عنصراً على الأقل من التنظيمات الإرهابية "ب ي د - ي ب ك/ بي كا كا/ ك ج ك" و"داعش" في إطار عملية غصن الزيتون".

ويواصل الجيش التركي هجماته في عفرين بريف حلب ضد المقاتلين الأكراد, وسط معارك تدور في المنطقة, وذلك في إطار عملية "غصن الزيتون" التي بدأت منذ ايام, رغم معارضة واشنطن لهذه العملية باعتبارها تعرقل جهود مكافحة "داعش" و تسهم في تازم الوضع الانساني في عدة مناطق.

وجاء التصعيد التركي بعد أن كشفت قوات التحالف الدولي لمحاربة "داعش" بقيادة واشنطن، أنها تعمل مع ما يسمى "قوات سوريا الديمقراطية" على تشكيل قوة حدودية شمالي سوريا , ويشكل تنظيم "ب ي د / بي كا كا" العمود الفقري لـ "قوات سوريا الديمقراطية".

وتسيطر "وحدات حماية الشعب الكردية"، التي تعتبرها تركيا ذراعاً لحزب العمال الكردستاني المصنف إرهابي، على منطقة عفرين، و سبق أن أعلنت تركيا استعداها لشن عمليات عسكرية في المنطقة.