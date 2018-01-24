ارسنال ينتزع فوزاً ثميناً أمام تشلسي ويبلغ نهائي كأس رابطة الاندية الانكليزية المحترفة اخبار الرياضة شارك

نجح أرسنال بالتأهل إلى المباراة النهائية لمسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم بفوزه على ضيفه تشيلسي 2-1 الأربعاء، في إياب نصف النهائي.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وافتتح ادين هازارد التسجيل في الدقيقة السابعة، قبل أن يعادل أرسنال في الدقيقة 12 بهدف أحرزه مدافع تشيلسي أنتونيو روديجير بالخطأ في مرمى فريقه بالدقيقة 12، ثم سجل السويسري جرانيت تشاكا هدف الفوز للفريق المضيف في الدقيقة 60.



وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل السلبي، ليتأهل أرسنال لملاقاة مانشستر سيتي في النهائي على ملعب "ويمبلي" يوم الخامس والعشرين من الشهر المقبل. سيريانيوز

2018-01-24 20:09:02 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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