اتفق وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره التركي رجب طيب اردوغان, يوم الاربعاء, على اتخاذ خطوات لانجاح مؤتمر الحوار الوطني السوري المزمع عقده في منتجع سوتشي بروسيا اواخر الشهر الجاري.

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واوضحت الخارجية الروسية, في بيان, نشرته وكالات انباء, ان "الوزيرين بحثا هاتفيا الاستعدادات لمؤتمر سوتشى، واتفقا على اتخاذ خطوات مشتركة إضافيه لضمان نجاحه".

ويأتي الاتصال الهاتفي عقب يوم على مباحثات هاتفية اجريت بين الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين, حيث أكدا على المساعي لنجاح مؤتمر الحوار الوطني السوري المزمع عقده في سوتشي اواخر الشهر الجاري.

ومن المقرر أن يعقد مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي خلال يومي 29-30 كانون الثاني الجاري، بمشاركة جميع أطياف الشعب السوري.