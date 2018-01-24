حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب, يوم الأربعاء, نظيره التركي رجب طيب اردوغان, على الحد من العمليات العسكرية التركية في منطقة عفرين بريف حلب ضد المقاتلين الاكراد.

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واوضح البيت الابيض, في بيان, نشرته وكالات انباء, ان ترامب عبر لاردوغان هاتفيا عن قلقه من أن تصاعد العنف في عفرين " يهدد بتقويض أهدافنا المشتركة في سوريا“.

وحث ترامب نظيره التركي "على خفض التصعيد وتجنب سقوط ضحايا في صفوف المدنيين في منطقة عفرين ".

ويواصل الجيش التركي هجماته في عفرين بريف حلب ضد المقاتلين الأكراد, وسط معارك تدور في المنطقة, وذلك في إطار عملية "غصن الزيتون", التي بدأت منذ السبت الماضي, رغم معارضة واشنطن لهذه العملية باعتبارها تعرقل جهود مكافحة "داعش" و تسهم في تازم الوضع الانساني في عدة مناطق.

ووسع الجيش التركي عملياته العسكرية من منطقة عفرين لتشمل مناطق بالحسكة, على الحدود التركية- السورية, حيث تدور معارك بين وحدات "الحماية الكردية" والجيش التركي، في منطقتي رأس العين والمالكية، وسط تعرض مواقع للاكراد ، لقصف من المدفعية التركية

وألمحت تركيا بان عملية "غضن الزيتون" ستمتد لتشمل منبج وشرق نهر الفرات , وسط مطالبات لواشنطن بوقف دعمها لوحدات "حماية الشعب" الكردية.

وجاء التصعيد التركي بعد أن كشفت قوات التحالف الدولي لمحاربة "داعش" بقيادة واشنطن، أنها تعمل مع "قوات سوريا الديمقراطية" على تشكيل قوة حدودية شمالي سوريا , ويشكل تنظيم "ب ي د / بي كا كا" العمود الفقري لـ "قوات سوريا الديمقراطية".

وتسيطر "وحدات حماية الشعب الكردية"، التي تعتبرها تركيا ذراعاً لحزب العمال الكردستاني المصنف إرهابي، على منطقة عفرين القريبة من الحدود السورية التركية المشتركة .