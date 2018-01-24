لاتسيو يسحق أودينيزي بثلاثية بيضاء وينفرد بالمركز الثالث بالدوري الايطالي اخبار الرياضة شارك

انفرد فريق لاتسيو، بالمركز الثالث لجدول الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعدما سحق أودينيزي بثلاثية نظيفة على ملعب "الأوليمبيكو"، والمؤجلة من الجولة الـ12 للمسابقة.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا تقدم نسور العاصمة بهدف من النيران الصديقة وقع عليه المدافع البرازيلي سامير كايتانو دي سوزا، بالخطأ في مرماه (22)، قبل أن يضاعف النتيجة البرتغالي المخضرم ناني مع بداية الشوط الثاني (47).



وفي الأنفاس الأخيرة من المباراة، اختتم المهاجم البرازيلي فيليبي أندرسون ثلاثية أصحاب الضيافة (87).



وبهذا الانتصار، رفع لاتسيو رصيده إلى 46 نقطة منفردا بثالث المراكز بفارق 3 نقاط عن إنتر الرابع، ولكنه لا يزال بعيدا عن الصدارة التي يحتلها نابولي بـ54 نقطة، وكذلك وصافة يوفنتوس بـ53 نقطة.



وفي المقابل، مُني أودينيزي بخسارته العاشرة هذا الموسم، ليتجمد رصيده عند 29 نقطة في المرتبة التاسعة، بفارق الأهداف عن تورينو العاشر، ونقطة وحيدة عن أتلانتا الثامن وفيورنتينا الحادي عشر. سيريانيوز 2018-01-24 18:39:28 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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