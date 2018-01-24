تأهل السويسري روجيه فيدرر حامل اللقب إلى نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب، أولى البطولات الأربع الكبرى، بفوزه الأربعاء على التشيكي توماس برديتش 7-6 (7-1) و6-3 و6-4.

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وأصبح فيدرر قاب قوسين أو أدنى من الفوز بلقبه الكبير العشرين والسادس في استراليا وبالتالي معادلة الرقم القياسي المسجل باسم الصربي نوفاك دجوكوفيتش والأسترالي روي ايمرسون الذي توج بجميع ألقابه قبل حقبة السماح للمحترفين بالمشاركة في البطولات عام 1968، ما يجعل دجوكوفيتش حامل الرقم القياسي في عصر الاحتراف.



وبعد معاناته في المجموعة الأولى التي احتاج فيها إلى ساعة لحسمها بشوط فاصل، لم يجد فيدرر صعوبة تذكر في حسم المجموعتين التاليتين والمباراة في ساعتين و18 دقيقة، مؤكدا تفوقه التام على برديتش الذي مني بهزيمته التاسعة على التوالي أمام السويسري والعشرين من أصل 26 مواجهة بينهما.



وسيتواجد الأسطورة السويسرية، القادم من موسم رائع في 2017 أحرز فيه لقبين كبيرين في ملبورن بالذات وويمبلدون الإنكليزية وخسر 5 مباريات فقط من أصل 57، في نصف نهائي استراليا للمرة الرابعة عشرة في مسيرته والـ44 في بطولات الغراند سلام، بعدما حقق فوزه الـ92 فيها مقابل 13 هزيمة فقط.



ويبدو فيدرر مرشحاً لبلوغ النهائي في ملبورن للمرة السابعة كونه يتواجه مع الكوري الجنوبي تشونغ هيون الذي واصل مغامرته التاريخية بفوزه الأربعاء على الأميركي تينيس ساندغرن 6-4 و7-6 (7-5) و6-3.



لكن على فيدرر الحذر من الكوري الجنوبي البالغ 21 عاماً والمصنف 58 عالمياً، إذ سبق للأخير أن أخرج لاعبين من العيار الثقيل في طريقه الى هذه المرحلة من البطولة وهما الألماني الكسندر زفيريف ودجوكوفيتش.