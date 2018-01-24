باريس سان جيرمان يبلغ ربع نهائي كأس فرنسا برباعية بشباك غانغون اخبار الرياضة شارك

تأهل باريس سان جيرمان إلى ربع نهائي بطولة كأس فرنسا بفوزه الاربعاء 4-2 على نظيره جانجون.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا سجل أهداف باريس سان جيرمان، أدريان رابيو، ثم هدف عكسي من جانب مدافع جانجون، وأضاف خافيير باستوري وماركينيوس الهدفين الثالث والرابع في الشوط الثاني.



بينما سجل هدفي جانجون، ماركوس تورام وناجباتوكو عن طريق ركلتي جزاء.



تقدم باريس سان جيرمان مبكرًا في النتيجة، بعد ركلة ركنية لعبت على القائم الأول، وانبرى أدريان رابيو لها، ليحولها برأسه إلى داخل الشباك بنجاح.



وفي الدقيقة 24، تقدم باريس سان جيرمان، بالهدف الثاني، بعد كرة سُددت داخل منطقة الجزاء، وحاول مدافع جانجون إبعادها، لكنه حول الكرة داخل شباك فريقه.



وفي الدقيقة 33، قلص ماركوس تورام، النتيجة لجانجون عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح، لينتهي الشوط الأول بتقدم باريس 2-1.



خافيير باستوري تطوع بنفسه، ليضيف الهدف الثالث لباريس، بعد عرضية من الجهة اليسرى، قابلها صانع الألعاب الأرجنتيني برأسه ببراعة، ليتقدم باريس بثلاثية،قبل أن يعيد جانجون، إحياء آماله في المباراة، عن طريق ناجباتوكو في الدقيقة 75، عن طريق ركلة جزاء.



وسيطر باريس سان جيرمان، على الكرة في الدقائق الأخيرة، وبحث عن تسجيل هدف إنهاء المباراة، وعند الدقيقة 89، سجل المدافع ماركينيوس، الهدف الرابع بعد ضربة ركنية من الجهة اليسرى، انبرى لها دون رقابة وأسكنها في الزاوية اليمنى للمرمى. سيريانيوز 2018-01-24 18:44:23 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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