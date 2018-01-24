أصدرت وزارة التربية , يوم الاربعاء, أسماء الناجحين في مسابقة الفئة الأولى من حملة الإجازة الجامعية المعلن عنها بتاريخ 7-3-2017 في مديريات التربية كافة.

وأوضح وزير التربية الدكتور هزوان الوز في تصريح لوكالة (سانا) أن الوزارة "حددت حاجتها خلال الإعلان عن المسابقة بـ 8618 فرصة عمل لحملة الشهادة الجامعية من جميع الاختصاصات يتم توزيعها مناصفة بين ذوي الشهداء والمصابين بحالة العجز التام من جهة وبقية المتقدمين من جهة أخرى".

وبين وزير التربية أن "عدد الناجحين بلغ 19376 منهم 577 من ذوي الشهداء و18799 عاديين", لافتا إلى أنه "سيتم تعيين جميع الناجحين من ذوي الشهداء إضافة إلى 8041 ناجحا من العاديين وأن الوزارة تقوم حاليا بدراسة امكانية زيادة تعيين عدد إضافي وذلك حسب توفر الحاجة والشاغر العددي والاعتماد".

ودعت الوزارة في إعلانها الراغبين بالحصول على المزيد من التفاصيل مراجعة ديوان الوزارة أو الدخول إلى موقعها الالكترونى على شبكة الانترنت.

وكان وزير التربية هزوان الوز اعلن منذ ايام أن 19378 شخصاً نجحوا في مسابقة الوزارة الأخيرة.

واعلنت وزارة التربية في وقت سابق من العام 2017 عن إجراء مسابقة لكافة التخصصات من الفئة الأولى ونجح بالامتحانات أكثر من 19 ألف متقدم من ذوي الشهداء , والمتقدمين العاديين.