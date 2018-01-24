اتهمت الولايات المتحدة الامريكية, يوم الثلاثاء, روسيا باحباط المساعي الهادفة الى حماية أرواح المدنيين في سوريا.

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واوضحت المتحدثة بإسم الخارجية الامريكية هذر ناورت, في تغريدات نشرتها السفارة الامريكية بسوريا عبر صفحتها (تويتر), ان واشنطن "تدعم بثبات عملية جنيف ونتوقع من روسيا أن تفي بتعهدها بجلب سوريا إلى طاولة المفاوضات".

واشارت ناورت الى ان "عدم رغبة روسيا أو عدم قدرتها على كبح جماح الأسد تتسبب في مقتل السوريين الأبرياء".

وشهدت عدة مناطق لاسيما في الغوطة وادلب تصاعدا في عمليات القصف من قبل الجيش النظامي, مااسفر عن سقوط قتلى وجرحى, وسط مناشدات دولية بوقف العنف والسماح بايصال المساعدات للمدنيين المحاصرين.

واردفت المسؤولة الامريكية " لقد كنا حازمين في تصميمنا على محاسبة الأطراف المسؤولة عن إستخدام الأسلحة الكيميائية التي راح ضحيتها عدد كبير جداً من السوريين".

وكان وزير الخارجية الامريكي ريكس تيلرسون اعلن يوم الثلاثاء ان النظام السوري ربما لا يزال يستخدم الاسلحة الكيميائية, محملة روسيا المسؤولية في نهاية المطاف.

واستضافت باريس امس اجتماعا, بمشاركة نحو ثلاثين دولة, للتحقيق باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا ومحاسبة المسؤولين عن ذلك.

وعقد مجلس الامن مؤخرا عدة جلسات بشان ملف الكيماوي السوري, لكن روسيا عرقلت عدة مشاريع قرارات تتعلق بملف الكيماوي السوري والتجديد لبعثة دولية المكلفة بالتحقيق في استخدام أسلحة كيميائية في البلاد.

ووافقت سوريا في 2013 على تدمير ترسانتها من الأسلحة الكيماوية في إطار اتفاق توسطت روسيا والولايات المتحدة لإبرامه، لكن عاودت اتهامات دولية وجهات معارضة سورية للنظام السوري باستخدام الكيماوي خلال هجماته في عدة مناطق خاضعة تحت سيطرة المعارضة, الامر الذي تنفيه السلطات السورية.