أعلن الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا, يوم الاربعاء, ان مفاوضات السلام السورية المزمع عقدها الخميس في فيينا تجري في "مرحلة حرجة جدا".

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ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن دي ميستورا قوله " بالطبع انا متفائل لانه لا يسعني أن اكون غير ذلك في مثل هذه اللحظات”، مضيفا “انها مرحلة حرجة جدا جدا”.

ووافق النظام السوري والمعارضة على المشاركة في الجولة التاسعة من المحادثات حول سوريا المقرر عقدها في فيينا في يوم الـ 25 والـ26 من الشهر الحالي.

ومن المتوقع أن تركز المحادثات على استكمال النقاش حول ملفي الدستور والانتخابات، وفق ما أكده سابقا المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا.

يشار الى أن فيينا اختيرت بدلا من جنيف كما جرت العادة باعتبارها أحد مقرات الأمم المتحدة , وكانت اخر جولة عقدت في كانون الاول دون تحقيق أي تقدم او نتائج ملموسة, كما لم تحدث أية مفاوضات مباشرة بين وفدي الحكومة ووفد المعارضة الموحد كما كان متوقعا.