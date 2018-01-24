أعلنت وزارة الكهرباء, يوم الأربعاء, عن حدوث تقنين في التيار الكهربائي بعدة مناطق في دمشق بعد عطل أصاب احد الخطوط المغذية لمحطة تحويل البرامكة.

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واوضحت الوزارة, بحسب صفحتها على (فيسبوك), انه حصل انقطاع احد الخطوط المغذية لمحطة تحويل البرامكة نتيجة اعمال الحفر في مشروع خلف الرازي .

واشارت الوزارة الى انه "على الفور قام عمال الكهرباء بتأمين تغذية بديلة بنسبة 50% مما نجم عنه فرض ساعات تقنين كهربائي على المناطق التالية : جودت الهاشمي ، ميدان ، الزاهرة ، دف الشوك ، التضامن ، باب توما ، الشيخ حسن ، البرامكة ، برزة".

وبينت الوزارة ان "ورشات الكهرباء تعمل على اصلاح العطل بالسرعة القصوى" .

وتعرضت مؤخرا محطات توليد الكهرباء لاعطال فنية او للاستهداف, الامر الذي ادى الى انقطاعاً في التيار الكهربائي من جميع المحافظات السورية ,قبل أن يبدأ بالعودة تدريجياً.