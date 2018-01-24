سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء بدمشق, يوم الاربعاء, انخفاضا, مقارنة بسعر امس, حيث وصل الى 464 ليرة سورية ..

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

وذكرت صفحات متخصصة بسعر صرف الدولار في سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي, أن سعر الدولار في السوق السوداء بدمشق وصل إلى 468 ليرة للمبيع، و 464 ليرة للشراء.

وكان سعر الدولار في السوق السوداء بدمشق وصل امس إلى 478 ليرة للمبيع، و 475 ليرة للشراء.