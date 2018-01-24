ألقت الجهات الأمنية اللبنانية القبض،يوم الأربعاء، على سوري في عرسال بتهمة الانتماء "لجبهة النصرة"، فيما احالت اخر الى القضاء المختص بتهمة الانتماء الى تنظيم "داعش"..

وقالت (الوكالة الوطنية للإعلام) ان المديرية العامة لأمن الدولة، تمكنت بعد عملية رصد ومتابعة، من "ايقاف السوري حسين محمد عمار الملقب بالقاشوش لإنتمائه لتنظيم "جبهة النصرة "، وقيامه بمراقبة تحركات الجيش اللبناني والقوى الأمنية داخل عرسال".

وكشفت انه "الشخص المسؤول عن فبركة أفلام مسيئة للجيش وإبرازها على مواقع التواصل الإجتماعي، وتقديم خدمات اعلامية واعلانية للإرهابيين، والعمل على نقل وتهريب المواد الغذائية لجبهة النصرة والمجموعات الإرهابية الأخرى".

وكانت الجهات الأمنية اللبنانية القت القبض، يوم الأربعاء الماضي، على سوريين اثنين في عرسال بتهمة الانتماء لتنظيم ارهابي مسلح.

وفي نفس السياق، افادت الوكالة ان مديرية المخابرات "احالت على القضاء المختص، السوري حسن عبد الواحد الصوراني لانتمائه إلى تنظيم( داعش) الإرهابي، ومشاركته إلى جانبه في الاعتداء على وحدات الجيش في معركة عرسال بتاريخ 2/8/2014".

وسبق أن ألقت السلطات الأمنية القبض على عدد من السوريين ومحاكمتهم بتهم مختلفة كالقتل والاغتصاب وتسهيل الدعارة و والسرقة وحيازة السلاح

ويعد لبنان من أكثر الدول استقبالا للاجئين السوريين، إذ تجاوزت أعدادهم أكثر من مليون، بحسب الأمم المتحدة, لكنه تراجع في الفترة الاخيرة الى اقل من مليون لاجئ، لاول مرة منذ 2014.