أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف, يوم الأربعاء, أن الوضع في سوريا بدأ بالتحسن تدريجياً, حيث تمت مكافحة تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) والبدء في تنظيم تسوية سياسية حقيقية , بفضل المساهمة الروسية.

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ونقلت وكالة (سبونتيك) عن لافروف قوله, أمام المشاركين في الدورة الـ26 للقراءات التعليمية الميلادية الدولية, انه "بفضل إجراءات القوات المسلحة الروسية المعززة بجهود دبلوماسية نشطة, تمت هزيمة "داعش" في سوريا والحفاظ على الدولة السورية وخلق ظروف لحل المشاكل الإنسانية والبدء بتسوية سياسية حقيقية على أساس القرار 2254".

وكانت روسيا والجيش النظامي أعلنا في وقت سابق من كانون الأول الحالي، القضاء على تنظيم "داعش" واستعادة كامل المساحات السورية من سيطرته.

وتواصل روسيا دعم النظام السوري, من خلال توريد الأسلحة والعتاد وتدريب خبراء عسكريين, في وقت لا تزال تعمل القاعدة الجوية الروسية في حميميم بريف اللاذقية ومركز الإمداد المادي والتقني في ميناء طرطوس، إضافة إلى مركز التنسيق الروسي للمصالحة الوطنية في سوريا.

وباشرت القوات المسلحة الروسية مؤخرا العودة من سوريا, بناء على امر من بوتين, خلال زيارة قصيرة مفاجئة الى قاعدة حميميم باللاذقية .

وبدأت روسيا في ايلول عام 2015 حملة عسكرية جوية في سوريا دعما للقوات النظامية السورية, والذي ادى ذلك الى استعادة مساحات واسعة من الاراضي التي كانت خاضعة تحت سيطرة فصائل معارضة مسلحة.