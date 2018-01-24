قالت وزارة الخارجية الروسية، يوم الأربعاء، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بحث مع نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون هاتفيا الوضع في سوريا، بما في ذلك العملية العسكرية التركية شمال البلاد.

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واضافت الخارجية في بيان "تم البحث وضع التسوية في سوريا، بما في ذلك العملية في المناطق الشمالية التركية شمال سويا".

وكانت تركيا بدأت بعملية عسكرية أطلقت عليها اسم "غصن الزيتون" في عفرين يوم السبت بغارات جوية، تبعها يوم الأحد الهجوم البري.

وتابع البيان انه جرى "بحث التحضير للقاء السوري في فيينا ومؤتمر الحوار الوطني في سوتشي الهادف لدفع العملية السلمية تحت رعاية الامم المتحدة".

وكان المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا أعلن انه تم توجيه الدعوات للنظام والمعارضة السورية، لحضور اجتماع خاص مع الأمم المتحدة في إطار العملية السياسية في جنيف، وذلك يومي 25 و26 كانون الثاني 2018 في مركز فيينا الدولي في فيينا بالنمسا.

ومن المقرر أن يعقد مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي خلال يومي 29-30 كانون الثاني الجاري، بمشاركة جميع أطياف الشعب السوري.

وكانت السفارة الأمريكية في موسكو أعلنت تلقي واشنطن دعوة من روسيا لحضور مؤتمر الحوار السوري في سوتشي اواخر كانون الثاني الجاري.

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