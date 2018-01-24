قام رئيس مجلس الوزراء عماد خميس, يوم الأربعاء, بجولة تفقدية عقب انتهاء وزارة النقل من أعمال صيانة وتأهيل المدخل الشمالي لمدينة دمشق , بدءاً من عقدة جنود الأسد وحتى عقدة الشام الجديدة بطول 5,5 كيلو مترات وعرض12 إلى 18 مترا وبأعلى معايير السلامة المرورية.

ونقلت وكالة (سانا) الرسمية, عن رئيس مجلس الوزراء ,قوله أن " الحكومة مستمرة بأعمال البناء والإعمار والصيانة في جميع المرافق الحيوية لتحسين واقع الخدمات المقدمة للمواطنين على جميع المستويات".

من جانبه, قال وزير النقل علي حمود أن "إنجاز الطريق تم خلال شهر واحد ضمن شروط ومواصفات فنية عالية تحقق الإنسيابية المرورية وعوامل الأمان نظرا للغزارة المرورية على هذا المدخل ".

بدوره, قال مدير المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية ياسر حيدر أن "المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية أنجزت المشروع عبر عقد مع مؤسسة الإنشاءات العسكرية حيث تم إجراء الصيانات اللازمة".

وحول أعمال التأهيل والصيانة للمدخل الشمالي لمدينة دمشق , أوضح مدير الصيانة في المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية حسام أحمد قائلاً أنه "تم قشط طبقة الإسفلت المتخربة بشكل كبير وتنفيذ مجبول إسفلتي جديد إلى جانب ترحيل الأنقاض وتغيير الأطاريف".

كما أشار مدير فرع الطرق بمؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية محمود الصوف إلى أن "تنفيذ المشروع تم بسرعة قصوى لتأمين السلامة المرورية ووفق المواصفات الفنية المطلوبة كون الطريق حيويا ".

ويكتسب المدخل الشمالي لمدينة دمشق أهمية حيوية كونه يربط العاصمة دمشق حاليا والمنطقة الجنوبية بالمحافظات الوسطى والشمالية والشرقية.

وتبلغ الغزارة المرورية على الطريق (المدخل الشمالي لمدينة دمشق) يوميا عشرات الآلاف من المركبات والسيارات على اختلاف أنواعها.

سيريانيوز