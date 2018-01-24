أعرب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف، يوم الأربعاء، رفض بلاده النهج الأمريكي الذي يماطل فيما يخص التحقيقات بالهجمات الكيميائية في سوريا مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تسير في طريق إلصاق الصفات والتهم دون أدلة أو تحقيق.

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وقال بيسكوف في تصريحات صحفية "بشكل عام نحن نرفض تماما نهج الأمريكيين الذين يماطلون في التحقيقات الدولية في الحوادث السابقة والذين يفضلون إلصاق الصفات دون أي أسس".

وكان وزير الخارجية الامريكي ريكس تيلرسون قال الثلاثاء ان النظام السوري ربما لا يزال يستخدم الاسلحة الكيميائية, محملة روسيا المسؤولية في نهاية المطاف.

واعتبر بيسكوف أن "الولايات المتحدة ومن خلال أعمالها تسير إلى وقف التحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا".

ولفت المتحدث الروسي الى ان "مواقف موسكو تتناقض تماماً مع مواقف واشنطن، الذي يتابع طرق تعطيل التحقيقات الدولية الحقيقية في قضايا سابقة لاستخدام هذه الأسلحة”.

وجاء تصريح بيسكوف رداً على سؤال حول تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون التي اتهم فيها روسيا وسوريا بشأن الأسلحة الكيميائية، وكذلك موقف ممثل أمريكا الدائم لدى الأمم المتحدة نيكي هالي ردا على اقتراح موسكو بإنشاء آلية مستقلة للأمم المتحدة للتحقيق في الحوادث الكيميائية في سوريا.

وكان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، قال الثلاثاء, ان روسيا قدمت مشروع قرار حول إنشاء هيئة تحقيق دولية جديدة للتحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا, مشيرا الى ان الية التحقيق الدولي السابقة فشلت في اجراء تحقيقات موضوعية.

وعرقلت روسيا في الاونة الاخيرة عدة مشاريع قرارات تتعلق بملف الكيماوي السوري والتجديد لبعثة دولية المكلفة بالتحقيق في استخدام أسلحة كيميائية في البلاد.

ووافقت سوريا في 2013 على تدمير ترسانتها من الأسلحة الكيماوية في إطار اتفاق توسطت روسيا والولايات المتحدة لإبرامه، لكن عاودت اتهامات دولية وجهات معارضة سورية للنظام السوري باستخدام الكيماوي خلال هجماته في عدة مناطق خاضعة تحت سيطرة المعارضة, الامر الذي تنفيه السلطات السورية.

سيريانيوز