قالت السفارة الأمريكية في روسيا، يوم الأربعاء، إن واشنطن تلقت دعوة لحضور مؤتمر "الحوار الوطني السوري" الذي يعقد في مدينة سوتشي الروسية أواخر الشهر الجاري.

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ونقلت وكالة (سبوتنيك) عن المستشارة الإعلامية للسفارة الأمريكية لدى روسيا، ماريا أليسون قولها ان "واشنطن تلقت الدعوة، وليست لدينا معلومات بخصوص المشاركة في الوقت الحالي".

وكانت كل من مصر والعراق تلقيا يوم الاثنين، دعوة من روسيا للمشاركة في مؤتمر سوتشي.

وكانت روسيا أعلنت عزمها توجيه دعوة لأعضاء مجلس الأمن الدائمين للمشاركة في المؤتمر المرتقب أواخر الشهر الجاري.

ومن المقرر أن يعقد مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي خلال يومي 29-30 كانون الثاني الجاري، بمشاركة جميع أطياف الشعب السوري.

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