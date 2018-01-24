كشفت "قوات سوريا الديمقراطية"، يوم الأربعاء، ان مقاتلين أجانب انضموا للمشاركة في المعركة ضد الجيش التركي في عفرين شمال سوريا، نافية في الوقت نفسه تواجد عناصر تابعة لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في عفرين.

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ونقلت وكالة (رويترز) عن مسؤول في القوات ريدور خليل قوله ان "متطوعين أمريكيين وبريطانيين وألمانا حاربوا تنظيم الدولة الإسلامية إلى جانب القوات التي يقودها الأكراد متواجدون الآن في منطقة عفرين للمشاركة في التصدي للهجوم التركي".

وأضاف خليل "كانت هناك رغبة من المقاتلين الأجانب الذين قاتلوا في الرقة ويقاتلون في دير الزور للتوجه إلى عفرين".

ورفض المسؤول الكردي تحديد موعد وصول المقاتلين الأجانب لعفرين، لكنه قال إن "أعدادهم تقدر بالعشرات. وسيأخذون المعارك للاتجاه التركي".

ويأتي تصريح المسؤول في "قوات سوريا الديمقراطية"، عقب يوم من تهديد واشنطن لمقاتلي "وحدات حماية الشعب الكردية" بوقف الدعم في حال توجهوا الى عفرين وتوقفوا عن محاربة "داعش".

وعن تواجد مقاتلين من "داعش" في عفرين، قال خليل "العالم كله يعرف إن داعش غير موجود في عفرين".

وكان الجيش التركي قال يوم الثلاثاء إن 260 على الأقل من مقاتلي "وحدات حماية الشعب الكردية" السورية وتنظيم الدولة الإسلامية قتلوا في عمليته بعفرين.

وأضاف خليل أن "الجيش التركي يبالغ كثيرا في عدد القتلى في صفوف (قوات سوريا الديمقراطية) و(وحدات حماية الشعب)"، مضيفا "نعم هناك شهداء وهناك قتلى في صفوف وحدات حماية الشعب وقوات سوريا الديمقراطية ولكن أتحفظ على الرقم".

ولفت المسؤول الكردي أن "قوات سوريا الديمقراطية" قتلت العشرات من الجنود الأتراك والمقاتلين المتحالفين معهم من "الجيش الحر"، إلا أنه لم يتمكن من ذكر عدد محدد.

ودعت الإدارة التي يقودها الأكراد في شمال شرق سوريا، يوم الثلاثاء، للتعبئة الجماهيرية وحمل السلاح للدفاع عن منطقة عفرين بريف حلب ضد العمليات العسكرية التي يشنها الجيش التركي.

ويواصل الجيش التركي هجماته في عفرين بريف حلب ضد المقاتلين الأكراد, وسط معارك تدور في المنطقة, وذلك في إطار عملية "غصن الزيتون".

وكانت تركيا بدأت بعملية عسكرية أطلقت عليها اسم "غصن الزيتون" في عفرين يوم السبت بغارات جوية، تبعها يوم الأحد الهجوم البري.

وجاء التصعيد التركي بعد أن كشفت قوات التحالف الدولي لمحاربة "داعش" بقيادة واشنطن، أنها تعمل مع "قوات سوريا الديمقراطية" على تشكيل قوة حدودية شمالي سوريا , ويشكل تنظيم "ب ي د / بي كا كا" العمود الفقري لـ "قوات سوريا الديمقراطية".

سيريانيوز