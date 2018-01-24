أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، يوم الأربعاء، اتهامات وزيري الخارجية الأمريكي والفرنسي للنظام بمواصلة استخدام السلاح الكيميائي، معتبرة ذلك يندرج في اطار سياسة الاستهداف الممنهج لسوريا.

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ونقلت وكالة (سانا) الرسمية عن مصدر رسمي في وزارة الخارجية لم تسمه قوله إن "الجمهورية العربية السورية تدين جملة الاكاذيب والمزاعم التي ساقها وزيرا الخارجية الامريكي والفرنسي بالأمس والتي تندرج في اطار سياسة الاستهداف الممنهج لسوريا".

وكان وزير الخارجية الامريكي ريكس تيلرسون قال يوم الثلاثاء ان النظام السوري ربما لا يزال يستخدم الاسلحة الكيميائية, محملة روسيا المسؤولية في نهاية المطاف.

وفرضت الحكومة الفرنسية يوم الثلاثاء، عقوبات على كيانات وأفراد من سوريا وفرنسا وكندا ولبنان، يشتبه في تورطهم ببرنامج الأسلحة الكيميائية السوري.

ولفت المصدر الى ان "السلطات السورية أبدت تعاوناً ووفرت كافة الظروف لإجراء تحقيق نزيه وموضوعي ومهني حول استخدام الاسلحة الكيميائية في سوريا، الا ان زمرة الغرب الاستعماري هي من اعاقت دائما اجراء مثل هذا التحقيق ومارست شتى انواع الضغوط على فرق التحقيق بغية تسييسه، وذلك لأن نتائج أي تحقيق شفاف وموضوعي لا تخدم اجندة هذا الغرب في سوريا، بل تكشف تواطوءه الذي أصبح مؤكدا ومثبتا مع المجموعات الإرهابية من خلال التعتيم على استخدامها مثل هذه الاسلحة وهو الأمر الذي ثبت في أكثر من مكان وكل ذلك يهدف لتوجيه الاتهام إلى الحكومة السورية."

وذكر المصدر أن تاريخ السياسة الأمريكية والغربية زاخر بمثل هذه الاكاذيب والفبركات، معتبراً أن من يتعدى على صلاحيات المنظمات الدولية لا يمتلك الصدقية، ومدينة الرقة شاهدة على جرائم الغرب الهمجية في سوريا.

وأكد المصدر أنه "ليس غريبا أن تسوق الزمرة المعادية لسوريا مثل هذه الاتهامات والفبركات قبل ايام من انعقاد مؤتمر الحوار الوطني السوري السوري في سوتشي وقبله في فيينا، فقد دأبت على ذلك قبل أي استحقاق سياسي بهدف اعاقة اي جهد يساهم في ايجاد مخرج للازمة في سوريا".

ومن المنتظر عقد مؤتمر "الحوار الوطني السوري" في منتجع سوتشي بروسيا يومي 29- 30 كانون الثاني الجاري بمشاركة جميع أطياف الشعب السوري.

يشار الى ان سوريا وافقت في 2013 على تدمير ترسانتها من الأسلحة الكيماوية في إطار اتفاق توسطت روسيا والولايات المتحدة لإبرامه، لكن عاودت اتهامات دولية وجهات معارضة سورية للنظام السوري باستخدام الكيماوي خلال هجماته في عدة مناطق خاضعة تحت سيطرة المعارضة, الامر الذي تنفيه السلطات السورية.

سيريانيوز