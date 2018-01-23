قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو, يوم الثلاثاء, أن تركيا تسعى لتفادي اشتباك مع القوات السورية أو الروسية أو الأمريكية خلال عمليتها العسكرية في شمال سوريا لكنها ستتخذ كل الخطوات اللازمة لضمان ذلك, مقراً بمقتل جندي تركي اخر خلال عملية عفرين.

ونقلت قناة (خبر ترك) التلفزيونية, عن أوغلو ,قوله ان "الارهابيين في منبج يطلقون دوما نيرانا استفزازية, إذا لم توقف الولايات المتحدة هذا فسنوقفه نحن ".

وأضاف "هدفنا هو عدم الاشتباك مع الروس أو النظام السوري أو الولايات المتحدة، ولكن محاربة الارهابيين ".

وكانت تركيا بدأت بعملية عسكرية أطلقت عليها اسم "غصن الزيتون" في عفرين يوم السبت بغارات جوية، تبعها يوم الأحد الهجوم البري.

وأشار اوغلو إلى أن "تركيا، التي نفذت عملية عسكرية دامت سبعة أشهر في شمال سوريا قبل عامين لطرد تنظيم "داعش" ومقاتلي وحدات "حماية الشعب "الكردية، ستستمر في القيام بكل ما تعتبره ضروريا".

وازداد غضب تركيا من الدعم الأمريكي لوحدات "حماية الشعب"، والذي تعتبرها تهديدا لأمنها القومي. وسبب ذلك توترا شديدا في العلاقات بين البلدين الشريكين في حلف شمال الأطلسي.

وفي سياق آخر, قال وزير الخارجية التركي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) "لقد فقدنا مواطننا الملازم أوغوز كان أوستو الذي ضحى بحياته من أجل الوطن خلال عملية غصن الزيتون, وسنواصل كفاحنا ضد الإرهاب حتى نقتلعه من جذوره ".

وأعلنت الأركان العامة التركية، في وقت سابق، عن مصرع الضابط موسى أوزالكان على الحدود مع سوريا.

وجاء التصعيد التركي بعد أن كشفت قوات التحالف الدولي لمحاربة "داعش" بقيادة واشنطن، أنها تعمل مع "قوات سوريا الديمقراطية" على تشكيل قوة حدودية شمالي سوريا , ويشكل تنظيم "ب ي د / بي كا كا" العمود الفقري لـ "قوات سوريا الديمقراطية".

وتسيطر "وحدات حماية الشعب الكردية"، التي تعتبرها تركيا ذراعاً لحزب العمال الكردستاني المصنف إرهابي، على منطقة عفرينالقريبة من الحدود السورية التركية المشتركة .

سيريانيوز