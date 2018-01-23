انسحب الإسباني رافاييل نادال من ربع نهائي أستراليا المفتوحة أمام الكرواتي مارين سيليتش بسبب الإصابة، عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم منافسه 3-6 و6-3 و6-7 (5-7) و6-2 و2-صفر.

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وطلب نادال وقتاً مستقطعاً لكي يخضع للعلاج في المجموعة الرابعة حيث قام الطبيب بتدليك فخذه الأيمن. لكنه لم يتمكن بعدها من التحرك بشكل طبيعي في الملعب، ما دفعه لاعلان انسحابه مانحاً بطاقة التأهل إلى نصف النهائي لسيليتش الذي سيلتقي مع البريطاني كايل ادموند.



وكان نادال تعافى من إصابة في ركبته أبعدته عن بطولة الماسترز في لندن في تشرين الثاني الماضي، علماً بأنه بلغ نهائي أستراليا المفتوحة العام الماضي وخسره أمام السويسري روجيه فيدرر.



وهي المرة الثانية التي ينسحب فيها نادال من بطولة أستراليا المفتوحة بعد مباراته ضد البريطاني آندي موراي في ربع نهائي نسخة عام 2010.



وقدم اللاعبان قبل اصابة نادال مستوى رفيعا ونجح الإسباني في حسم المجموعة الأولى في صالحه في 52 دقيقة لكن الكرواتي، صاحب الارسالات الساحقة، رد التحية في الثانية وحسمها لتتعادل الارقام.



وكانت المجموعة الثالثة متقاربة المستوى واحتاج فيها نادال الى شوط فاصل و72 دقيقة ليفوز بها.



وفي المجموعة الرابعة، لم تكن تحركات نادال على أرضية الملعب طبيعية جراء شعوره بالم في فخذه فطلب وقتاً مستقطعاً للعلاج لكن الأمور لم تتحسن، ليعلن انسحابه في مطلع المجموعة الأخيرة.