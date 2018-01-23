سوانزي سيتي المتذيل الترتيب يسقط ليفربول بهدف وحيد بالدوري الانكليزي اخبار الرياضة شارك

فشل ليفربول في مواصلة نتائجه القوية وخسر 0-1 امام مضيفه سوانزي سيتي في ختام المرحلة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وبدا واضحاً افتقاد ليفربول للاعب القادر على الابتكار لمساعدة المصري محمد صلاح في تخطي عقبة سوازي ليسقط أبناء كلوب 0-1.



وسجّل هدف المباراة الوحيد ألفي ماوسون (40) في مباراة فشل بها ليفربول في تهديد مرمى سوانزي بشكل جدي، باستثناء محاولة في اللحظات الأخيرة.



فشل صلاح في إدراك التعادل بعد تسديدة من زاوية ضيقة (90+3)، فيما وقف القائم في وجه آخر فرص ليفربول عقب ضربة رأس من البرازيلي فيرمينيو (90 +4).



وتجمد رصيد ليفربول عند 47 نقطة في المركز الرابع، فيما رفع سوانزي رصيده الى 20 نقطة وبقي المركز الأخير (20). سيريانيوز 2018-01-23 20:01:35 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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