ألقت السلطات اللبنانية القبض على شخصين اثنين من الجنسية السورية ينتمون إلى عصابة تمتهن سرقة السيارات في لبنان.

وأفادت "الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية" أن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أصدرت بيان, ذكرت فيه أن "صاحب أحد مكاتب تأجير السيارات في محلة شتورا ادّعى لدى مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدرك الاقليمي، أنه بتاريخ 15/1/2018، قام شخصان من الجنسية السورية باستئجار آلية نوع رينو stepway ) ) ".

وأضاف البيان أنه "عند موعد تسليم السيارة، ادعى أحدهما بأنه تعرض لعملية خطف من قبل مجموعة أشخاص ملثمين، اقتادوه إلى مدينة الهرمل وسلبوه سيارته وهاتفه الخليوي، ثم أفرجوا عنه".

وتابع أنه "بعد المتابعة الحثيثة التي قامت بها هذه المفرزة، وبعد مراجعة كاميرات المراقبة تبين أن عملية الخطف وهمية , و على الفور، وبعد الإستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت المفرزة المذكورة من توقيف في بلدة بوارج، كل من ) أ.أ مواليد عام 1988، سوري( , ( ب.ق مواليد 1997 سوري )" .

وذكر البيان أنه "بالتحقيق معهما، اعترف الأول أنه أحد أفراد عصابة سرقة سيارات حديثة مستأجرة، وأنه باع سيارة الرينو بقيمة 7 آلاف دولار أميركي في مدينة الهرمل".



كما اعترف أنه في اليوم الذي تم توقيفه، كان ينوي استئجار 7 سيارات بنفس الوقت من مكاتب تأجير السيارات في قضاء زحلة، على أن يتولى أفراد العصابة نقلها إلى الهرمل وبيعها في سوريا، وقد تبين انه من أصحاب السوابق.



وسبق, أن ألقت السلطات الأمنية القبض على عدد من السوريين ومحاكمتهم بتهم مختلفة كالقتل والاغتصاب وتسهيل الدعارة و والسرقة وحيازة السلاح والمخدرات.

ويعد لبنان من أكثر الدول استقبالا للاجئين السوريين، إذ تجاوزت أعدادهم أكثر من مليون، بحسب الأمم المتحدة, لكنه تراجع في الفترة الأخيرة إلى أقل من مليون لاجئ، لأول مرة منذ 2014.