اقترب مانشستر سيتي من اول القابه هذا الموسم ببلوغه نهائي كأس رابطة الاندية الانجليزية المحترفة لكرة القدم اثر فوزه على مضيفه بريستول من الدرجة الاولى 3-2 في اياب نصف النهائي.

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وسجل اهداف سيتي الالماني لوروا سانيه (43) والارجنتيني سيرخيو اغويرو (49) والبلجيكي كيفن دي بروين (90+6)، وهدفي بريستول مارلون باك (64) وأدن فلينت (90+4).



وكان سيتي باشراف مدربه الاسباني جوسيب غوارديولا حقق فوزاً صعباً ذهاباً على ارضه 2-1 بعد هدف لاغويرو في الدقيقة الثانية من الوقت الضائع.



ويلتقي الاربعاء في المباراة الثانية لاياب نصف النهائي ارسنال مع جاره تشلسي، وهما تعادلا سلبياً في مباراة الذهاب.



وتقام المباراة النهائية في 25 شباط المقبل على ملعب "ويمبلي".



وبلغ سيتي نهائي مسابقة كأس الرابطة للمرة الثالثة منذ 2014 أملا باحراز اللقب الذي سيكون الاول لغوارديولا مع الفريق الذي تولى الاشراف عليه في الموسم الماضي خلفا للتشيلي مانويل بيليغريني.



ويحارب مانشستر سيتي بقوة على جميع الجبهات هذا الموسم، فهو يغرد خارج السرب في الدوري الإنجليزي الممتاز الذي يتصدره برصيد 65 نقطة، بفارق 12 نقطة عن مانشستر يونايتد اقرب منافسيه. كما بلغ الدور الرابع من مسابقة كأس انجلترا، وثمن نهائي دوري ابطال اوروبا حيث سيواجه بازل السويسري.



من جهته، كان بريستول جرد مانشستر يونايتد من اللقب بفوزه عليه 2-1 في ربع النهائي، وكان يأمل بالصعود الى النهائي للمرة الاولى في تاريخه.