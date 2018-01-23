أفادت معلومات متطابقة من مصادر عدة يوم الثلاثاء عن هجوم لفصائل معارضة على عدد من النقاط للجيش النظامي باتجاه قرية الصراف بناحية ربيعة بريف اللاذقية الشمالي.

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وقالت مصادر معارضة على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي ان فصائل معارضة اغارت على محور الصراف بريف اللاذقية الشمالي اسفرت عن سقوط قتلى للجيش النظامي.

بالمقابل, نقلت سانا عن مصدر عسكري قوله بأن وحدات من الجيش "اشتبكت مع مجموعات إرهابية لتنظيم جبهة النصرة ومجموعات تابعة له هاجمت عددا من النقاط العسكرية على اتجاه قرية الصراف بناحية الربيعة".

وبين المصدر أن الاشتباكات أسفرت عن "مقتل 13 إرهابيا وتدمير أسلحة وأعتدة من ضمنها عربات مزودة برشاشات ومرابض مدفعية وهاون".

وتنتشر في ريف اللاذقية الشمالي مجموعات مسلحة يتبع معظمها الى تنظيم "جبهة النصرة".

يشار الى ان الجيش النظامي سيطر على ناحية ربيعة اهم معاقل المسلحين في ريف اللاذقية الشمالي في كانون الثاني عام 2016.