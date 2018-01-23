قال وزير الخارجية الامريكي ريكس تيلرسون يوم الثلاثاء ان النظام السوري ربما لا يزال يستخدم الاسلحة الكيميائية, محملة روسيا المسؤولية في نهاية المطاف.

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وقال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون عقب مؤتمر بخصوص الأسلحة الكيماوية في باريس "أمس فقط سقط أكثر من 20 مدنيا، معظمهم أطفال، ضحايا لهجوم بغاز الكلور على ما يبدو", مضيفا ان "الهجمات في الغوطة في الآونة الأخيرة تثير مخاوف خطيرة من أن بشار الأسد ربما لا يزال يستخدم الأسلحة الكيماوية ضد شعبه".

وتابع تيلرسون أنه بغض النظر عمن نفذ الهجمات ”تتحمل روسيا في نهاية المطاف المسؤولية عن سقوط الضحايا في الغوطة الشرقية والعدد الذي لا يحصى من السوريين الآخرين الذين استهدفتهم أسلحة كيماوية منذ مشاركة روسيا في سوريا“.

وفرضت الحكومة الفرنسية في وقت سابق اليوم عقوبات على كيانات وأفراد من سوريا وفرنسا وكندا ولبنان، يشتبه في تورطهم ببرنامج الأسلحة الكيميائية السوري.

وتستضيف باريس اجتماعا, بمشاركة نحو ثلاثين دولة, للتحقيق باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا ومحاسبة المسؤولين عن ذلك.

وعرقلت روسيا في الاونة الاخيرة عدة مشاريع قرارات تتعلق بملف الكيماوي السوري والتجديد لبعثة دولية المكلفة بالتحقيق في استخدام أسلحة كيميائية في البلاد.

ووافقت سوريا في 2013 على تدمير ترسانتها من الأسلحة الكيماوية في إطار اتفاق توسطت روسيا والولايات المتحدة لإبرامه، لكن عاودت اتهامات دولية وجهات معارضة سورية للنظام السوري باستخدام الكيماوي خلال هجماته في عدة مناطق خاضعة تحت سيطرة المعارضة, الامر الذي تنفيه السلطات السورية.