قال المتحدث باسم الرئاسة التركية ابراهيم كالين, يوم الثلاثاء ان العملية العسكرية التركية في منطقة عفرين بريف حلب ضد المقاتلين الاكراد ستستمر حتى يتمكن 3.5 مليون لاجئ سوري في تركيا من العودة إلى بلادهم سالمين.

ونقلت وكالة (رويترز) عن المتحدث كالين ,قوله في بيان صدر بعد قمة أمنية برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ان" المساعدات الإنسانية للمدنيين في منطقة عفرين سوف تستمر".

وتستقبل تركيا حاليا نحو 2,8 مليون لاجئ سوري بينهم 300 ألف في مخيمات تديرها الدولة ونحو 2,45 مليون يعيشون بين الأتراك، بحسب الأمم المتحدة.

وكانت تركيا بدأت بعملية عسكرية أطلقت عليها اسم "غصن الزيتون" في عفرين يوم السبت بغارات جوية، تبعها يوم الأحد الهجوم البري.

وجاء التصعيد التركي بعد أن كشفت قوات التحالف الدولي لمحاربة "داعش" بقيادة واشنطن، أنها تعمل مع "قوات سوريا الديمقراطية" على تشكيل قوة حدودية شمالي سوريا , ويشكل تنظيم "ب ي د / بي كا كا" العمود الفقري لـ "قوات سوريا الديمقراطية".

وبرزت في الفترة الأخيرة ردود أفعال دولية وأغلبها أبدت القلق بخصوص الهجوم التركي على عفرين ,كما عارضت واشنطن العملية معتبرة انها تعرقل جهود مكافحة "داعش" وتسهم في تفاقم الازمة الانسانية في عدد من المناطق, فيما أعلنت تركيا أن العملية العسكرية ليست ضد الأكراد أو سوريا أو حتى مدينة عفرين، وإنما ضد تنظيم إرهابي تدعمه الولايات المتحدة الأمريكية.

وتسيطر "وحدات حماية الشعب الكردية"، التي تعتبرها تركيا ذراعاً لحزب العمال الكردستاني المصنف إرهابي، على منطقة عفرين الحدودية مع تركيا والتي أقامت فيها حكم ذاتي منذ بداية الصراع في سوريا.

سيريانيوز