اعتبر وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس, يوم الثلاثاء, أن العملية العسكرية التركية في منطقة عفرين بريف حلب, ضد المقاتلين الأكراد, تعرقل تحقيق 3 أهداف في سوريا

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ونقلت وكالة (رويترز) عن ماتيس دعوته , في تصريح أدلى به خلال زيارته إلى إندونيسيا, تركيا الى "ضبط النفس في عملياتها العسكرية بشمال سوريا".

واشار ماتيس الى ان العملية العسكرية التركية بعفرين قد تؤدي إلى "تفاقم الأزمة الإنسانية التي تمر بها معظم مناطق سوريا وعرقلة العودة السلمية للاجئين إلى عفرين وتشتيت الجهود في محاربة "داعش"..

وياتي ذلك عقب يوم على دعوة البيت الأبيض تركيا إلى الحد من عملياتها العسكرية في عفرين بريف حلب, مطالباً جميع الأطراف في شمال غربي سوريا إلى التركيز على هزيمة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

و وصل العاصمة التركية أنقرة، مساء الإثنين، وفد أمريكي يرأسه "جوناثان كوهين" نائب وكيل وزارة الخارجية الأمريكية، لإجراء محادثات مع المسؤولين الأتراك حول الوضع في سوريا .

وكان وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون اعلن يوم الاثنين إن الولايات المتحدة تأمل في العمل مع تركيا على إقامة منطقة أمنية في شمال غرب سوريا لتلبية احتياجاتها الأمنية المشروعة.

واذداد غضب تركيا من الدعم الأمريكي لوحدات "حماية الشعب"، والذي تعتبرها تهديدا لأمنها القومي. وسبب ذلك توترا شديدا في العلاقات بين البلدين الشريكين في حلف شمال الأطلسي.

وكانت تركيا بدأت بعملية عسكرية أطلقت عليها اسم "غصن الزيتون" في عفرين يوم السبت بغارات جوية، تبعها يوم الأحد الهجوم البري.

وجاء التصعيد التركي بعد أن كشفت قوات التحالف الدولي لمحاربة "داعش" بقيادة واشنطن، أنها تعمل مع "قوات سوريا الديمقراطية" على تشكيل قوة حدودية شمالي سوريا , ويشكل تنظيم "ب ي د / بي كا كا" العمود الفقري لـ "قوات سوريا الديمقراطية".

وبرزت في الفترة الاخيرة ردود أفعال دولية وأغلبها أبدت القلق بخصوص الهجوم التركي على عفرين ,فيما اعلنت تركيا ان العملية العسكرية ليست ضد الأكراد أو سوريا أو حتى مدينة عفرين، وإنما ضد تنظيم إرهابي تدعمه الولايات المتحدة الأمريكية.

وتسيطر "وحدات حماية الشعب الكردية"، التي تعتبرها تركيا ذراعاً لحزب العمال الكردستاني المصنف إرهابي، على منطقة عفرين.