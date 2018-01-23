أفادت مصادر مؤيدة, يوم الثلاثاء, ان عدد ضحايا القذائف التي استهدفت امس الاثنين عدة مناطق بمدينة دمشق وصل الى 12 قتيل و30 جريح.

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واوضحت المصادر, عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان "10 قذائف سقطت في دمشق أسفرت عن مقتل 12 مواطناً وجرح 30 آخرين، حيث توزعت في باب توما، القصاع، الشاغور، حي الأمين، الدويلعة.

كما سقطت عشرات القذائف على ضاحية الأسد , دون وقوع إصابات, بحسب المصادر.

وكانت وكالة (سانا) وثقت في وقت سابق, نقلا عن مصدر في قيادة الشرطة, مقتل 9 مدنيين وإصابة 21 آخرين بجروح بسبب سقوط قذائف على منطقة باب توما.

وبين المصدر أن "عدداً من القذائف سقطت في حيي القصاع والشاغور ما أدى إلى أضرار مادية في الممتلكات والسيارات".

وجاء ذلك بعد يومين على مقتل واصابة مدنيين جراء استهداف بالقذائف مخيم الوافدين وسجن دمشق المركزي في منطقة عدرا بريف دمشق وحي عش الورور بدمشق .

وتتعرض عدة مناطق بدمشق وريفها لسقوط قذائف أسفرت عن سقوط ضحايا وحدوث أضرار مادية بالتزامن مع عمليات قصف واشتباكات بين الجيش النظامي و تنظيم "جبهة النصرة" والفصائل المرتبطة بها في حرستا بالغوطة الشرقية في ريف دمشق .