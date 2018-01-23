واصل الجيش التركي, يوم الثلاثاء, هجماته في عفرين بريف حلب ضد المقاتلين الأكراد, وسط معارك تدور في المنطقة, وذلك في إطار عملية "غصن الزيتون".

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وذكرت وكالة أنباء (الأناضول) التركية ان "المدفعية التركية المنتشرة على الخط الحدودي مع سوريا في ولاية كليس، واصلت قصف المواقع العسكرية لتنظيم "ب ي د/ بي كا كا" في منطقة عفرين ".

وبحسب الوكالة, فان "الجيش الحر" وبدعم من الجيش التركي سيطر على قرية "الحمام" والتلال المحيطة بها غربي عفرين من الإرهابيين".

من جهتها, تحدثت وسائل اعلام كردية ان الجيش التركي واصل هجماته على عفرين، كما استهدف ناحية راجو في إقليم عفرين

واشارت المصادر الى حدوث معارك بين فصائل مسلحة والجيش التركي من جهة والمقاتلين الاكراد من جهة اخرى في قرية عمرا بعفرين وفي محيط قرية حمام التابعة لمنطقة جندريسه.

وبحسب ما أفادت به مصادر عسكرية لوكالة أنباء (هاوار) الكردية, فقد قتل 53 من عناصر الجيش التركي وأصيب ما يقرب 38 آخرين بجروح، أثر الاشتباكات التي اندلعت بين قوات "قسد" والجي التركي في اليوم الثالث من الهجمات على قرية قره بابا، قسطل جندو وقرنه التابعة لناحية شرا ومحاور في الشهباء وكلجبرين.

وكانت تركيا بدأت بعملية عسكرية أطلقت عليها اسم "غصن الزيتون" في عفرين يوم السبت بغارات جوية، تبعها يوم الأحد الهجوم البري.

وجاء التصعيد التركي بعد أن كشفت قوات التحالف الدولي لمحاربة "داعش" بقيادة واشنطن، أنها تعمل مع "قوات سوريا الديمقراطية" على تشكيل قوة حدودية شمالي سوريا , ويشكل تنظيم "ب ي د / بي كا كا" العمود الفقري لـ "قوات سوريا الديمقراطية".

وبرزت في الفترة الاخيرة ردود أفعال دولية وأغلبها أبدت القلق بخصوص الهجوم التركي على عفرين ,فيما اعلنت تركيا ان العملية العسكرية ليست ضد الأكراد أو سوريا أو حتى مدينة عفرين، وإنما ضد تنظيم إرهابي تدعمه الولايات المتحدة الأمريكية.

وتسيطر "وحدات حماية الشعب الكردية"، التي تعتبرها تركيا ذراعاً لحزب العمال الكردستاني المصنف إرهابي، على منطقة عفرين.