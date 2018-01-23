دعت الإدارة التي يقودها الأكراد في شمال شرق سوريا، يوم الثلاثاء، للتعبئة الجماهيرية وحمل السلاح للدفاع عن منطقة عفرين بريف حلب ضد العمليات العسكرية التي يشنها الجيش التركي.

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واشارت الادارة الكردية, في بيان لها, نشرته وكالة (رويترز), الى انها "تدعو كل أبناء شعبنا للدفاع عن عفرين وكرامتها والمساهمة في كل الأنشطة المتعلقة بذلك".

ويواصل الجيش التركي هجماته في عفرين بريف حلب ضد المقاتلين الأكراد, وسط معارك تدور في المنطقة, وذلك في إطار عملية "غصن الزيتون".

وكانت تركيا بدأت بعملية عسكرية أطلقت عليها اسم "غصن الزيتون" في عفرين يوم السبت بغارات جوية، تبعها يوم الأحد الهجوم البري.

وجاء التصعيد التركي بعد أن كشفت قوات التحالف الدولي لمحاربة "داعش" بقيادة واشنطن، أنها تعمل مع "قوات سوريا الديمقراطية" على تشكيل قوة حدودية شمالي سوريا , ويشكل تنظيم "ب ي د / بي كا كا" العمود الفقري لـ "قوات سوريا الديمقراطية".

وبرزت في الفترة الاخيرة ردود أفعال دولية وأغلبها أبدت القلق بخصوص الهجوم التركي على عفرين ,فيما اعلنت تركيا ان العملية العسكرية ليست ضد الأكراد أو سوريا أو حتى مدينة عفرين، وإنما ضد تنظيم إرهابي تدعمه الولايات المتحدة الأمريكية.

وتسيطر "وحدات حماية الشعب الكردية"، التي تعتبرها تركيا ذراعاً لحزب العمال الكردستاني المصنف إرهابي، على منطقة عفرين.