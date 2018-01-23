هطلت أمطار في عدد من المدن والمناطق, خلال الأربعة والعشرين الساعة الماضية, تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة , أغزرها 82 مم في كسب بمحافظة اللاذقية.

وأفادت وكالة (سانا) الرسمية, نقلا عن نشرة الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي, أن كمية الأمطار الهاطلة خلال ال24 ساعة الماضية في ريف دمشق بالحرمون 17مم و سرغايا 12مم والتل والزبداني10 مم ومضايا 9مم وقاسيون 7مم.

وذكرت النشرة أنه في محافظة حمص بلغت كميات الأمطار الهاطلة في قلعة الحصن 21مم والناصرة 20,5 مم ومرمريتا 19مم والعريضة 18 مم وتلكلخ 15مم .

أما في محافظة حماة ,سجلت كميات المطر 45 مم في وادي العيون وعين حلاقيم 33مم والرصافة 32مم ومصياف30مم وربعو وعين الكروم 22مم ومحردة 11,5 مم وصوران 11,7 مم وفي شطحة بالغاب 34مم والكريم 21مم والسقيلبية 19مم وأفاميا 16مم.

وأوردت النشرة ان كمية الهطول في مدينة طرطوس بلغت 22,8 مم والشيخ بدر 46مم والقدموس 34,5 مم والدريكيش 32مم ومشتى الحلو 29مم وصافيتا 28مم وحمام واصل 26مم والصفصافة17مم .

و في محافظة اللاذقية, سجلت كميات الهطول في كسب 82 مم والبهلولية 48 مم ومطار الباسل وبوقة 37 مم وصلنفة 36,2 مم والقطيلبية 29,5 مم ووادي قنديل 32مم.

وعن محافظة حلب, كانت كميات الهطول في المدينة وعفرين 6 مم واعزاز 8 مم , بحسب ما أوردته نشرة الاستمطار.

وفي السويداء, بلغت كميات الأمطار في المدينة وشهبا 1مم وفي عين العرب 2,5 مم وفي القنيطرة بلغت كميات الأمطار في المدينة 11,4 مم وفي حضر 35مم.

كما أشارت النشرة إلى أن كمية الأمطار الهاطلة في محافظة درعا في المدينة بلغت 3مم و في الصنمين 12مم .

ويأتي ذلك في ظل تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي مرفق بكتلة هوائية باردة ورطبة في طبقات الجو كافة ,بحسب ما ذكرته المديرية العامة للأرصاد الجوية.

وبالنسبة ليوم الأربعاء المقبل, تبقى درجات الحرارة قريبة من معدلاتها في أغلب المناطق ويستمر الجو غائما جزئيا بشكل عام مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة.

سيريانيوز