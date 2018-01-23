صدور نشرة جديدة.. انخفاض أسعار اغلب الخضار مقابل ارتفاع في الفواكه الاخبار الاقتصادية شارك

أصدرت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق, يوم الاثنين, نشرة جديدة بأسعار الخضار والفواكه.

وحددت النشرة أسعار أنواع الخضراوات، حيث بعض الأسعار ثباتاً, باستثناء الملفوف والليمون والذي شهد ارتفاع بالاسعار, مقابل انخفاض سعر البندورة والخيار والزهرة واللفت والجزر والفليفلة والشوندر, مقارنة بالنشرة السابقة. وعن اسعار الفواكه, سجلت الاسعار ثباتاً, باستثناء التفاح والكرمنتينا والكريفون الذي شهد ارتفاع بالسعر, مقارنة بالنشرة السابقة. سيريانيوز



2018-01-23 09:09:17 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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