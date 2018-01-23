أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف, يوم الاثنين, مباحثات مع وفد "الهيئة العليا للتفاوض" المعارض, وتم بحث التطورات في سوريا, خاصة التحضيرات لمؤتمر الحوار الوطني السوري المزمع عقده في منتجع سوتشي بروسيا.

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ونقلت وكالة (سبونتيك) عن بيان للخارجية الروسية ان لافروف استقبل وفد الهيئة وجرت نقاشات موسعة عن "تطورات الأوضاع في سوريا وحولها مع التركيز على ضرورة البدء بسرعة بالخطوات العملية للتسوية السلمية للأزمة السورية، وأولي اهتمام خاص للتحضيرات لمؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي".

واشار البيان الى ان لافروف دعا المحاورين الى "مشاركة بناءة في مؤتمر سوتشي, واكد أن منتدى سوتشي "يهدف لتوفير أوسع تمثيل لجميع مكونات المجتمع السوري".

وكانت "هيئة التفاوض" المعارضة ونحو 40 جماعة معارضة بينها فصائل مسلحة، اعلنت في كانون الأول الماضي عن مقاطعة مؤتمر الحوار الوطني في سوتشي، معتبرة إياه "محاولة للابتعاد عن مسار جنيف في التسوية السورية".

ويأتي إعلان جهات معارضة و وفد الفصائل المسلحة رفض المشاركة في سوتشي، رغم ان رئيس الوفد التفاوضي للمعارضة نصر الحريري قال مؤخرا ان المعارضة لا تستبعد تماماً المشاركة في مؤتمر سوتشي للحوار الوطني السوري.

ومن المقرر, أن يعقد مؤتمر "الحوار الوطني السوري" في منتجع سوتشي بروسيا يومي 29- 30 كانون الثاني الجاري بمشاركة جميع أطياف الشعب السوري.