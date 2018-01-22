واصل يوفنتوس، بطل الموسم الستة الأخيرة، مطاردته لنابولي المتصدر وقلص الفارق الذي يفصله عن الأخير الى نقطة مجددا بفوزه الإثنين على ضيفه جنوى بصعوبة 1-0 في ختام المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الايطالي لكرة القدم.

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وتقدم يوفنتوس عند الدقيقة 15، بعد كرة عرضية أرضية أرسلها ماريو ماندزوكيتش للبرازيلي دوجلاس كوستا الذي دخل منطقة الست ياردات ولمس الكرة بيمناه محولًا إياها إلى المرمى.



وابتعد نابولي في الصدارة موقتا بفارق 4 نقاط عن يوفنتوس بفوزه الأحد على مضيفه اتالانتا 1-0، لكن فريق "السيدة العجوز" أعاده الى نقطة مجددا بتحقيق فوزه الخامس على التوالي وبحصد نقطته الـ22 من مبارياته الثماني الأخيرة، وتحديدا منذ تلقيه الهزيمة الثانية هذا الموسم على يد سمبدوريا (2-3) في 19 تشرين الثاني الماضي.



وأكد يوفنتوس تفوقه على جنوى بين جماهيره إذ لم يذق طعم الهزيمة أمام الأخير في تورينو منذ 20 كانون الثاني 1991 حين خسر بنفس نتيجة اليوم، وهو حقق الإثنين فوزه الثالث على منافسه هذا الموسم، إذ سبق له أن تغلب عليه 4-2 في المرحلة الثانية خلال شهر اب ثم 2-0 في 20 كانون الأول الماضي في ثمن نهائي مسابقة الكأس التي يحمل لقبها.



وحافظ فريق المدرب ماسيميليانو اليغري الذي يقاتل على ثلاث جبهات (وصل الى نصف نهائي الكأس حيث يلتقي اتالانتا في 30 الحالي وثمن نهائي دوري الأبطال حيث يلتقي توتنهام الإنكليزي في 13 الشهر المقبل ذهابا)، على سجله الدفاعي المميز إذ اهتزت شباكه مرة واحدة في مبارياته الـ12 الأخيرة في جميع المسابقات، بينها 7 مباريات متتالية دون أي هدف في شباكه على ملعبه "اليانز ستاديوم".