زار مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مارك جرين, يوم الاثنين, مدينة الرقة, بشكل غير معلن, ليكون أكبر مسؤول مدني من إدارة ترامب يزور المدينة, والتي تمت استعادتها بشكل كامل من قبل قوات "قسد" , المدعومة أمريكياً, بعد معارك مع تنظيم "داعش".

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

وقال جرين في مقابلة عبر الهاتف مع وكالة (رويترز), عقب الزيارة التي استغرقت 7 ساعات, وشملت الرقة ومعسكر عين عيسى للنازحين جراء أعمال القتال ,”نحن في مرحلة يرغب فيها الناس في العودة إلى موطنهم، وبالتالي ينبغي انتهاز هذه الفرصة“.

وعبر جرين, أثناء تحركه في المدينة الكثيفة المباني، عن "ذهوله من الدمار الذي لحق بالمباني والطرق جراء الضربات الجوية التي نفذها التحالف وإطلاق المقاتلين النيران من المنازل ".

وأضاف أنه "زار أيضا استاد كرة قدم كان تنظيم "داعش" قد حول غرف تغيير الملابس به إلى غرف للتعذيب, وعلق قائلا ”يمكنكم أن تروا سريرا معدنيا متنقلا حيث كانوا يمددون ضحايا ما يقومون به من تعذيب على السرير.. كان شيئا بشعا“.

لكنه قال إن على الرغم من الدمار كانت هناك أيضا "بوادر أمل حيث يبيع الجائلون الفاكهة على الأرصفة وتسير الأسر جماعة بينما يحاول الناس إزالة الركام".

وتمكنت قوات "سوريا الديمقراطية" (قسد), بدعم من التحالف الدولي, من السيطرة بشكل كامل على مدينة الرقة, بعد معارك مع تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

وبدأ المجلس المدني في الرقة , الذي تأسس في 19 نيسان 2017 ، بتنفيذ خطة عمل تحت عنوان "خطة الاستجابة السريعة"، بهدف إعادة الحياة إلى المدينة، والتي تتمثل بإزالة الألغام ورفع الأنقاض وتفعيل محطات الكهرباء وشبكات المياه والأفران، إلى جانب إتاحة الفرصة للأهالي للبدء بزراعة الأراضي.

وتأتي زيارة مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الى الرقة, عقب زيارة قام بها وفد من وزارة الخارجية الأمريكية في 13 الشهر الجاري، إلى المناطق التي يسيطر عليها تنظيم "ب ي د" شمال سوريا (الاتحاد الديمقراطي )، والتقى عددا من زعمائه.

كما تاتي الزيارة عقب اعلان وزير الخارجية الامريكي ريكس تيلرسون، بأن الولايات المتحدة تعتزم الحفاظ على وجودها العسكري في سوريا حتى هزيمة تنظيم "داعش" بالكامل.

وتتواجد قوات أمريكية في سوريا مهمتها تقديم الدعم العسكري و السياسي لمقاتلي المعارضة المعتدلة و مقاتلين أكراد تابعين لقوات سوريا الديمقراطية في معاركهم ضد تنظيم الدولة الاسلامية "داعش", فيما طالبت السلطات السورية بانسحاب فوري للقوات الامريكية من الاراضي السورية, واصفة تواجدها بانه "عدوان" ويمثل "انتهاك" لسيادة البلاد.