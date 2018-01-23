وصل عدد ضحايا القذائف التي استهدفت امس الاثنين منطقة باب توما بمدينة دمشق إلى 9 قتلى و21 مصاب.

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ونقلت وكالة (سانا) عن مصدر في قيادة شرطة دمشق, لم تسمه قوله, ان “مجموعات مسلحة تنتشر في عدد من مناطق الغوطة الشرقية استهدفت حي باب توما بالقذائف سقطت إحداها على موقف للحافلات في دوار الحي ما أدى إلى مقتل 9 مدنيين وإصابة 21 آخرين بجروح بعضها بليغة”.

وبين المصدر أن "عدداً من القذائف سقطت في حيي القصاع والشاغور ما أدى إلى أضرار مادية في الممتلكات والسيارات".

وجاء ذلك بعد يومين على مقتل واصابة مدنيين جراء استهداف بالقذائف مخيم الوافدين وسجن دمشق المركزي في منطقة عدرا بريف دمشق وحي عش الورور بدمشق .

وتتعرض عدة مناطق بدمشق وريفها لسقوط قذائف أسفرت عن سقوط ضحايا وحدوث أضرار مادية بالتزامن مع عمليات قصف واشتباكات بين الجيش النظامي و تنظيم "جبهة النصرة" والفصائل المرتبطة بها في حرستا بالغوطة الشرقية في ريف دمشق .