دعا البيت الأبيض, يوم الاثنين, تركيا إلى الحد من عملياتها العسكرية في عفرين بريف حلب, مطالباً جميع الأطراف في شمال غربي سوريا إلى التركيز على هزيمة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

ونقلت وكالة (الأناضول) عن متحدثة البيت الأبيض الأمريكي، سارة ساندرز قولها, في الموجز الصحفي اليومي, بالبيت الأبيض, إن بلادها "تدرك وتأخذ على محمل الجد المخاوف الأمنية المشروعة" لتركيا، وتواصل العمل معها كحليفة في الناتو.

وأردفت: "نشجّع تركيا على الحد من عملياتها وخطاباتها، والحد من نطاق ومدة عملياتها، والتأكد من استمرار المساعدات الإنسانية وتجنب سقوط ضحايا مدنيين".

واعتبرت ساندرز أن "ارتفاع العنف في عفرين قد يشتت الجهود الدولية لهزيمة داعش بشكل دائم"، داعية جميع الأطراف في شمال غربي سوريا إلى "التركيز على هزيمة داعش، والحد من الاشتباكات في سوريا، وحماية المدنيين ".

واضافت ساندرز "نريد التأكد من أن النظام السوري الوحشي لن يعود إلى عفرين".

ويأتي ذلك بعدما وصل العاصمة التركية أنقرة، مساء الإثنين، وفد أمريكي يرأسه "جوناثان كوهين" نائب وكيل وزارة الخارجية الأمريكية، لإجراء محادثات مع المسؤولين الأتراك حول الوضع في سوريا .

وكان وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون اعلن يوم الاثنين إن الولايات المتحدة تأمل في العمل مع تركيا على إقامة منطقة أمنية في شمال غرب سوريا لتلبية احتياجاتها الأمنية المشروعة.

وبرزت في الفترة الاخيرة ردود أفعال دولية وأغلبها أبدت القلق بخصوص الهجوم التركي على عفرين ,فيما تواصل تركيا عملياتها التي أطلقت عليها "غصن الزيتون" مستهدفة المقاتلين الاكراد, الامر الذي اوقع قتلى وجرحى.

وكانت تركيا بدأت بعملية عسكرية أطلقت عليها اسم "غصن الزيتون" في عفرين يوم السبت بغارات جوية، تبعها يوم الأحد الهجوم البري.

وجاء التصعيد التركي بعد أن كشفت قوات التحالف الدولي لمحاربة "داعش" بقيادة واشنطن، أنها تعمل مع "قوات سوريا الديمقراطية" على تشكيل قوة حدودية شمالي سوريا , ويشكل تنظيم "ب ي د / بي كا كا" العمود الفقري لـ "قوات سوريا الديمقراطية".

وتسيطر "وحدات حماية الشعب الكردية"، التي تعتبرها تركيا ذراعاً لحزب العمال الكردستاني المصنف إرهابي، على منطقة عفرين.