لقي شخص حتفه وأصيب اثنان آخرين، يوم الاثنين, إثر استهداف قوات كردية لقضاء قريق خان، بولاية هطاي، بقذائف الهاون.

وأفادت وكالة (الأناضول) التركية, أن شخصاً قتل واصيب اثنين اخرين اثر سقوط قذيفة هاون في منطقة كاله تبه، المحاذية للحدود السورية .

وكان قضاء ريحانلي بولاية هطاي تعرض، يوم الأحد، لـ 11 قذيفة صاروخية تسببت بمقتل لاجئ سوري واصابة 47 اخرين بينهم 16 سورياً، حيث اتهمت تركيا "وحدات حماية الشعب الكردية" بإطلاقها، في حين نفت الوحدات ذلك محملة الجيش التركي المسؤوليه عنها.

وكانت تركيا قد بدأت بعملية عسكرية أطلقت عليها اسم "غصن الزيتون" في عفرين يوم السبت بغارات جوية، تبعها يوم الأحد الهجوم البري.

وجاء التصعيد التركي بعد أن كشفت قوات التحالف الدولي لمحاربة "داعش" بقيادة واشنطن، أنها تعمل مع ما يسمى "قوات سوريا الديمقراطية" على تشكيل قوة حدودية شمالي سوريا , ويشكل تنظيم "ب ي د / بي كا كا" العمود الفقري لـ "قوات سوريا الديمقراطية".

وتسيطر "وحدات حماية الشعب الكردية"، التي تعتبرها تركيا ذراعاً لحزب العمال الكردستاني المصنف إرهابي، على منطقة عفرين، و سبق أن أعلنت تركيا استعداها لشن عمليات عسكرية في المنطقة.