أعلنت السلطات اللبنانية يوم الاثنين, عن إلقاء القبض على شخص من الجنسية السورية متهم بقتل سوري آخر في بلدة بريتال بلبنان.

وذكرت "الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية" أن قيادة الجيش اللبناني, قالت في بيان صادر عنها أن " مديرية المخابرات في بلدة بريتال، أوقفت السوري ياسر فواز العلي المشتبه فيه بتنفيذ جريمة قتل مواطنه السوري نايف عمر العسكر".

وأضاف البيان أن " السلطات عثرت على جثة السوري يوم أمس، داخل خزان يحتوي على مادة الزفت في خراج بلدة قب الياس".

وأشار إلى أن "الجهات المعنية باشرت بالتحقيقات مع الموقوف حول الجريمة بإشراف القضاء المختص".

وسبق, أن ألقت السلطات الأمنية القبض على عدد من السوريين ومحاكمتهم بتهم مختلفة كالقتل والاغتصاب وتسهيل الدعارة و والسرقة وحيازة السلاح والمخدرات.

ويعد لبنان من أكثر الدول استقبالا للاجئين السوريين، إذ تجاوزت أعدادهم أكثر من مليون، بحسب الأمم المتحدة, لكنه تراجع في الفترة الأخيرة إلى أقل من مليون لاجئ، لأول مرة منذ 2014.

سيريانيوز