تأهل السويسري روجيه فيدرر المصنف ثانيا وحامل اللقب إلى ربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أولى البطولات الأربع الكبرى، للمرة الرابعة عشرة في مسيرته بفوزه على المجري مارتون فوتشوفيتش 6-4 و7-6 (7-3) و6-2 الاثنين في ملبورن.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

واحتاج فيدرر إلى أكثر من ساعتين لتخطي المجري المصنف في المركز 80 عالمياً، وتأهل لمواجهة منافسه التشيكي توماس برديتش التاسع عشر الفائز على الإيطالي فابيو فونييني الخامس والعشرين 6-1 و6-4 و6-4.



وتعود بداية مواجهات فيدرر وبرديتش إلى 2004 ويتفوق فيها السويسري بشكل واضح بـ19 فوزاً في 25 مباراة.



كما أنها المرة 52 التي يبلغ فيها فيدرر (36 عاماً) ربع نهائي إحدى بطولات الغراند سلام (الأكثر منذ تطبيق عصر الاحتراف في 1968) في مسيرته التي تتضمن 19 لقباً كبيراً منها خمسة في بطولة أستراليا بالذات. وتوج السويسري في النسخة الماضية على حساب الإسباني رافاييل نادال.



ورفع فيدرر عدد انتصاراته في ملبورن إلى 91 مقابل 13 هزيمة.



وضمن نفس الدور، بات تشانغ هيون أول كوري جنوبي يبلغ ربع النهائي في بطولات الغراند سلام بعد أن فاجأ الصربي نوفاك دجوكوفيتش العائد من إصابة في المرفق أبعدته نحو ستة أشهر 7-6 (7-4) و7-5 و7-6 (7-3)، وسيواجه في مباراته المقبلة الاميركي المغمور تينيس ساندغرن الذي أخرج بدوره النمساوي دومينيك تييم الخامس.



وكان هيون (21 عاماً) المصنف 58 عالمياً أول كوري جنوبي أيضاً يخوض الدور الرابع في بطولة أستراليا، بعد أن أخرج مصنفاً آخر من الدور السابق هو الألماني ألكسندر زفيريف الرابع في مباراة من خمس مجموعات.



لم يكن الصربي على ما يرام في هذه المباراة وارتكب أخطاء كثيرة وصل عددها إلى 39 مقابل 24 ضربة رابحة فقط، وفشل في حسم معظم التبادلات من الخط الخلفي للملعب التي يمتاز بها الكوري الجنوبي.