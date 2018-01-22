انتر ميلان ينجو من الخسارة على ملعبه امام روما ويواصل نتائجه المخيبة في الكالشيو اخبار الرياضة شارك

أفلت انتر ميلان من الخسارة بتعادل قاتل 1-1 امام ضيفه روما على ملعبه سان سيرو ضمن المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الايطالي لكرة القدم.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا انقذ الاوروغوياني ماتياس فيسينو انتر ميلان من الخسارة بتسجيله هدف التعادل برأسه قبل نهاية المباراة باربع دقائق بعد ان تقدم فريق العاصمة بهدف لمهاجمه الدولي المصري الاصل ستيفان الشعراوي في الدقيقة 31



وحافظ انتر ميلان على المركز الرابع برصيد 43 نقطة بالتساوي مع لاتسيو وعلى فارق النقاط الثلاث عن روما صاحب المركز الخامس.



ولم يحقق انتر ميلان اي فوز منذ تغلبه على كييفو 5-0 في كانون الاول الماضي، وخاض بعد ذلك ست مباريات فخسر في اثنتين وتعادل في اربع ما جعله يتخلف عن نابولي المتصدر بفارق 11 نقطة حاليا لتتراجع اماله في احراز اللقب علما بانه تصدر لفترة طويلة هذا الموسم. سيريانيوز 2018-01-22 17:30:04 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





طباعة المقال

ارسل الموضوع الى صديق

شارك بالتعليق